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Ще 100 тисяч снарядів для України: у Чехії анонсували відправку

Ще 100 тисяч снарядів для України: у Чехії анонсували відправку

У межах чеської ініціативи Україна отримає ще 100 тисяч артилерійських снарядів від західних союзників.

Поставки очікуються протягом найближчих двох місяців, повідомляє УНІАН.

«Протягом липня та серпня ми відправимо ще 100 000 боєприпасів. Зараз ми шукаємо гроші, щоб купити ще більше боєприпасів, щоб ініціатива могла бути продовжена у 2025 році», – заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

За словами очільника чеського МЗС, наразі до ініціативи долучилися 18 країн. З них 15 – вже виконали свої зобов’язання і зробили внесок, а це означає, що грошей достатньо, щоб до кінця 2024 року доставити Збройним силам України 500 000 боєприпасів.

Агентство Телевидения Новости

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