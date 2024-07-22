В Основ’янському районі Харкова відновлюють водопостачання

У Харкові комунальники відновлюють водопостачання селища Жихор.

Про це повідомляє міськрада.

Як розказав начальник районної служби Ігор Кім, зараз ремонтники відновлюють водопостачання на чотирьох технічно зношених ділянках мереж.

«Першочергово усуваємо аварію на водоводі на вул. Тернопільській, де проходить ключова гілка водопостачання селища Жихор. Ремонтні заходи плануємо завершити протягом робочого дня. Паралельно відновлюємо мережі на вул. Рибасівській. Також прийняли заявки на ремонт об’єктів на пл. Захисників України та вул. Івана Богуна», – розповів Ігор Кім.

За минулий тиждень аварійники комплексу «Харківводопостачання» усунули 80 позаштатних ситуацій на магістралях холодної води, привели до ладу 63 оглядові колодязі та 41 вуличну колонку.

Агентство Телевидения Новости