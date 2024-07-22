На Харківщині у корпорації відібрано дозвіл на користування надрами

Суди першої та апеляційної інстанцій підтримали позицію керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави до корпорації про анулювання спеціального дозволу на користування надрами.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Встановлено, що Державною службою геології та надр України у 2013 році корпорації надано спеціальний дозвіл на користування надрами на Вільхівському родовищі, розташованому в Харківському районі, строком на 20 років.

Східним міжрегіональним відділом Департаменту державного геологічного контролю Державної служби геології та надр України у 2021 році проведено плановий захід державного нагляду (контролю) щодо додержання субʼєктом господарювання вимог законодавства у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, за результатами якого складено акт.

Так, корпорація не виконувала мету спеціального дозволу, не отримала висновок з оцінки впливу на довкілля. Крім того, підприємством не було проведено підготовку родовища до розробки, яку повинно було здійснити з I кварталу 2020 року по I квартал 2021 року.

Вказані порушення стали підставою для звернення прокурора до суду. Харківський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури.

Представники корпорації не погодились із вказаним рішенням та оскаржили його до суду апеляційної інстанції.

Постановою Другого апеляційного адміністративного суду від 17 червня 2024 року корпорації відмовлено у задоволенні апеляційної скарги.

Суди двох інстанції повністю підтримали вимоги прокуратури.

Крім того, за принципової позиції прокуратури та на підставі вищезгаданих судових рішень 2 липня Державною службою геології та надр України корпорації вже анульовано спеціальний дозвіл на користування надрами.

Агентство Телевидения Новости