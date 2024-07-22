На Харківщині поліція розшукує дівчину, яка зникла при невідомих обставинах
Красноградським районним відділом поліції встановлюється місцезнаходження мешканки міста Красноград Вікторії Ахвердієвої, 2004 року народження.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Дівчина приїхала до родички у село Палатки Красноградського району. Близько 22:00 13 липня вона перебувала на подвірʼї домоволодіння та зникла при невідомих обставинах.
Прикмети зниклої: худорлявої статури, зріст близько 160 см, волосся білого кольору.
Була одягнена у сині джинсові шорти, чорну футболку, при собі мала телефон марки «Redmi 12».
Наразі силами поліції, волонтерів та громадськості проводяться пошуки дівчини.
Якщо ви маєте будь-яку інформацію про розшукувану, просимо повідомити за телефонами (05744) 7-82-91 (чергова частина), 0664500803 (кримінальна поліція), 102 або будь-яким іншим зручним способом, закликають у поліції.