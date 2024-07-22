Скелелаз з Харківщини виборов «бронзу» у Словаччині

Кубок Європи серед юніорів та молоді зі скелелазіння проходив в Словаччині з 19 по 21 липня.

Участь в змаганнях взяли 382 спортсмени з 24 країн, повідомляє ХОВА.

У віковій групі 18-19 років Денис Галюгін посів третє місце у виді лазіння на швидкість. Також він підвищив свій особистий рекорд, подолав вертикальну трасу 15 метрів за 5.88 секунди.

Загалом на цих змаганнях збірна України здобула 2 срібні та 3 бронзові медалі.

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