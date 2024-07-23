На Харківщині рахували лелек: у нацпарку «Слобожанський» зафіксовано рекорд за 11 років

Протягом липня на території Slobozhanskyi National Nature Park тривав облік лелек: перевірялися гнізда птахів у різних населених пунктах. Пташенят фотографували та збирали дані для науковців.

Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Нарахували 38 пар білих лелек, серед них 35 пар успішно виростили 85 пташенят. Це найбільша кількість успішних лелечих пар за одинадцять років спостережень в околицях НПП «Слобожанський», – йдеться в повідомленні.

Цього року Парк бере участь у Міжнародному восьмому обліку білих лелек. Зібрані дані будуть надіслані міжнародним фахівцям для глобальної оцінки стану популяції цього виду.

Агентство Телевидения Новости