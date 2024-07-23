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Спортсменки з Харківщини посіли призові місця на чемпіонаті Європи з пляжної боротьби
Чемпіонат Європи серед юніорів з пляжної боротьби відбувся в румунському місті Тімішоара.
Про це повідомляє ХОВА.
Чемпіонкою Європи в ваговій категорії понад 70 кілограмів стала Дар’я Константинова, перемігши двох суперниць з Румунії та представницю Греції.
Алевтина Ляшенко здобула «срібло» у вазі до 50 кілограмів. На шляху до медалі вона здолала суперниць з Греції, Франції та Румунії, але у фіналі поступилася борчині з Румунії.
За підсумками змагань в командному заліку українські дівчата посіли друге місце.