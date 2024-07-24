Площа пожежі в харківському Екопарку склала 1500 кв. метрів

Сьогодні вранці ворог завдав ударів по території Екопарку у Малоданилівській громаді під Харковом. В результаті удару сталася пожежа на території конюшні.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Крім того, полум’я перекинулось на дерев’яну господарчу споруду та гостьовий будинок. Загальна площа пожежі склала близько 1500 кв. м.

Від вибухів зазнали поранень двоє чоловіків, 1983 та 2005 років народження. Працівникам Екопарку вдалось вчасно евакуювати коней зі стайні.

До ліквідації наслідків обстрілу залучались чотири одиниці техніки та 21 рятувальник ДСНС.

Агентство Телевидения Новости