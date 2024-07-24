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Терехов спростував інформацію про загиблого внаслідок обстрілу Харкова
Сьогодні, 24 липня, окупанти завдали подвійного ракетного удару по Харкову. Перша ракета влучила по території промислової зони, друга – в район приватних будинків.
Про це сьогодні близько 6 ранку повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
«Щодо другого прильоту – удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях «прильотів» працюють усі відповідні служби», – написав Терехов.
Пізніше стало відомо, що інформація про загиблого не підтвердилася.