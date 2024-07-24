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Терехов спростував інформацію про загиблого внаслідок обстрілу Харкова

Терехов спростував інформацію про загиблого внаслідок обстрілу Харкова

Сьогодні, 24 липня, окупанти завдали подвійного ракетного удару по Харкову. Перша ракета влучила по території промислової зони, друга – в район приватних будинків.

Про це сьогодні близько 6 ранку повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Щодо другого прильоту – удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях «прильотів» працюють усі відповідні служби», – написав Терехов.

Пізніше стало відомо, що інформація про загиблого не підтвердилася.

Агентство Телевидения Новости

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