Терехов спростував інформацію про загиблого внаслідок обстрілу Харкова

Сьогодні, 24 липня, окупанти завдали подвійного ракетного удару по Харкову. Перша ракета влучила по території промислової зони, друга – в район приватних будинків.

Про це сьогодні близько 6 ранку повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

«Щодо другого прильоту – удар прийшовся у район приватного сектору, пожежа в одному з будинків. Є інформація про одного загиблого. На місцях «прильотів» працюють усі відповідні служби», – написав Терехов.

Пізніше стало відомо, що інформація про загиблого не підтвердилася.

Агентство Телевидения Новости