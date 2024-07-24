Триває примусова евакуація дітей з території Вовчанської територіальної громади на Харківщині

Евакуаційні заходи розпочалися 22 липня.

Поліцейські вивозять родини з дітьми до більш безпечних місць, де діти зможуть продовжити навчання та спілкуватися з друзями, повідомляє поліція Харківської області.

За словами начальника сектору реагування патрульної поліції у Вовчанську Олексія Харківського, це важке, але необхідне рішення, яке було прийняте задля їх безпеки та збереження кожного життя в умовах цієї жорстокої війни.

23 липня поліцейські евакуювали чергову родину з дитиною з селища, яке постійно піддається обстрілам з боку окупантів. Зі сльозами на очах мати з сином покидають домівку.

Хлопець взяв з собою найцінніше – кошеня. Батько родини поки залишається вдома, приглядати за худобою.

Поліцейські роблять все можливе, щоб переконати людей евакуюватися, адже їхнє життя та життя їхніх дітей знаходиться під загрозою.

Агентство Телевидения Новости