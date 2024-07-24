У Харкові 25 липня з 09:00 до 18:00 буде припинено водопостачання деяких вулиць

У Харкові з 9:00 до 18:00 25 липня буде припинено водопостачання.

«Харківводоканал» повідомляє, що у зв’язку з проведенням планово-попереджувальних робіт на технологічному та електротехнічному устаткуванні на водопровідній насосній станції, тимчасово з 9:00 до 18:00 25 липня буде припинено водопостачання деяких вулиць, обмежених:

вул. Наталії Ужвій, вул. Леся Сердюка, вул. Горянською, пров. Яблонської, територією торгових комплексів «Дафі» та «Караван», вул. Академіка Барабашова, сел. Шевченки, р. Харків, вул. Районною, пр. Ювілейним, пров. 1-м Істомінським, вул. Артема Веделя, Салтівським шосе, вул. Гвардійців Широнінців, вул. Василя Стуса, пр. Тракторобудівників, вул. Владислава Зубенка, вул. Гвардійців Широнінців, вул. Дружби Народів, Окружною дорогою, Салтівським шосе, вул. Туркестанською, вул. Єдності, пр. Тракторобудівників.

Комунальники переконливо нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Телефон для довідок: 15-33.

Агентство Телевидения Новости