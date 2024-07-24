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В Україні жінок безплатно навчатимуть на водіїв міських автобусів

В Україні жінок безплатно навчатимуть на водіїв міських автобусів

В Україні запускають пілотний проєкт із навчання жінок-водійок автобусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужби Міністерства інфраструктури України.

Це безплатна програма для розвитку навичок жінок, яка відповідає на дефіцит кадрів через вторгнення росії в Україну. Метою проєкту є перепідготовка жінок-водіїв міського транспорту, а зокрема, автобусів.

Дефіцит водіїв автобусів у регіонах становить близько 30%, або шість тисяч співробітників.

«Це перша ініціатива міністерства, спрямована як на подолання дефіциту кадрів, так і на подолання стереотипів та упереджень щодо професій», – заявив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

У рамках проєкту передбачено навчання жінок для отримання кваліфікаційної карти водія (код 95).

Це документ, що підтверджує професійну компетенцію водія автобуса за європейським стандартом.

Агентство Телевидения Новости

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