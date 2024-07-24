Троє загиблих, четверо поранених: у військовому підрозділі на Харківщині сталася стрілянина

Сьогодні, 24 липня, на Харківщині в одному із підрозділів військовослужбовцями на підґрунті особистих взаємовідносин було застосовано вогнепальну зброю. Внаслідок стрілянини троє військовослужбовців загинуло, четверо зазнали поранень.

Про це повідомили в оперативно-стратегічному угрупованні військ “Хортиця”.

Поранених військовослужбовців було доставлено до Військово-медичного клінічного центру, де їм надається невідкладна медична допомога. Стан поранених – важкий.

На місці події працюють Військова служба правопорядку у ЗС України та правоохоронні органи.

Агентство Телевидения Новости