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Синєгубов про ймовірність ударів авіабомбами ФАБ-1500 по Харкову

Синєгубов про ймовірність ударів авіабомбами ФАБ-1500 по Харкову

Сьогодні зранку, 25 липня, армія рф вперше застосувала ФАБ-1500 по селищу Куп’янськ-Вузловий на Харківщині. Внаслідок авіаудару був поранений 52-річний чоловік.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Як зауважив Синєгубов, ФАБ-1500 – надзвичайно потужна бомба, яка здатна спричиняти серйозні руйнування. Бомби ФАБ-1500 значно більші, ніж ФАБ-250 чи ФАБ-500 і мають більший радіус ураження.

«Дальність запуску такої бомби становить 50-60 км, запускає її літак Су-34, як й інші керовані авіабомби. Не виключаємо, що такими бомбами ворог завдаватиме ударів і по Харкову», – сказав очільника ОВА.

За даними ОВА, наразі 41 родину із дітьми вивезли в безпечні місця з Борівської громади, 43 з Вовчанської громади та 20 родин із дітьми з Кіндрашівської громади. Всього – 104 дитини з батьками.

«Плануємо завершити евакуацію з цих населених пунктів протягом 60 днів. За нашими даними, на цих територіях можуть перебувати ще 186 дітей», – повідомив Синєгубов.

Загалом евакуація триває у 38 населених пунктах п’яти районів Харківщини: Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському, Чугуївському.

Агентство Телевидения Новости

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