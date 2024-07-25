На Харківщині у державну власність повернуто пам’ятку архітектури національного значення «Покровська церква»

Господарським судом Харківської області задоволено позов Харківської обласної прокуратури в інтересах держави в особі Харківської обласної військової адміністрації та Міністерства культури та інформаційної політики про визнання незаконним, скасування рішення виконавчого комітету, визнання недійсним та скасування свідоцтва про право власності на пам’ятку архітектури національного значення «Покровська церква».

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Підставою для звернення прокурора до суду стало встановлення факту вибуття з державної власності об’єкта культурної спадщини, який, відповідно до вимог Закону України «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації», є обмежено оборотоздатним об’єктом, тобто таким, що може належати лише певному учаснику обороту – державі.

Водночас обласною прокуратурою встановлено, що у 2009 році на підставі рішення районного суду та рішення виконавчого комітету сільської ради, винесеного поза межами наданих повноважень, вказана пам’ятка національного значення вибула з державної власності.

При цьому орган місцевого самоврядування безпідставно видав свідоцтво про право власності на об’єкт культурної спадщини. Більш того уповноважений орган, а саме Міністерство культури та інформаційної політики України відповідних погоджень не надавало.

Внаслідок таких дій порушено виключне право власності держави на об’єкт культурної спадщини національного значення, а також створено реальні ризики пошкодження або знищення архітектурної спадщини України.

З метою недопущення вибуття з власності держави, пошкодження або знищення об’єкта культурної спадщини прокуратура пред’явила до суду позов про визнання незаконним, скасування рішення виконавчого комітету, визнання недійсним та скасування свідоцтва про право колективної власності на пам’ятку архітектури національного значення «Покровська церква».

Позовні вимоги прокурора судом задоволено в повному обсязі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости