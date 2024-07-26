У Дергачівській громаді показали, як виглядають два села Харківського району після щоденних обстрілів

Окупанти щоденно обстрілюють села Проходівського старостинського округу Харківського району. Для ударів по цивільному населенню ворог застосовує FPV-дрони, артилерію, РСЗВ та керовані авіаційні бомби.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Попри постійні удари у Великих та Малих Проходах досі залишається близько 50 людей, які відмовляються від евакуації.

На фото: багатоквартирні та приватні будинки, Великопроходівський ліцей, місцева церква, магазин, а також обстеження місця падіння КАБа поліцейським офіцером громади.

Агентство Телевидения Новости