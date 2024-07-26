Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:23
Просмотров: 58

У Дергачівській громаді показали, як виглядають два села Харківського району після щоденних обстрілів

У Дергачівській громаді показали, як виглядають два села Харківського району після щоденних обстрілів

Окупанти щоденно обстрілюють села Проходівського старостинського округу Харківського району. Для ударів по цивільному населенню ворог застосовує FPV-дрони, артилерію, РСЗВ та керовані авіаційні бомби.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Попри постійні удари у Великих та Малих Проходах досі залишається близько 50 людей, які відмовляються від евакуації.

На фото: багатоквартирні та приватні будинки, Великопроходівський ліцей, місцева церква, магазин, а також обстеження місця падіння КАБа поліцейським офіцером громади.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 