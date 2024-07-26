Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:16
Просмотров: 93

На Харківщині було відкрито поліцейську станцію

На Харківщині було відкрито поліцейську станцію

У Олексіївській громаді Харківщини відкрилася ще одна поліцейська станція.

Відтепер у рамках реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» у селі Слобідське працюватимуть двоє поліцейських, повідомляє поліція Харківської області.

За підтримки громади службове приміщення було відремонтоване, облаштоване необхідними меблями й інвентарем. Також за кошти місцевого бюджету було закуплено службовий автомобіль Renault Duster.

Наразі у розпорядженні поліцейських офіцерів громади дві автівки, адже проєкт передбачає цілодобове реагування на повідомлення місцевих мешканців.

Поліцейський офіцер громади Сергій Третьяков розповів, що в роботі найбільше йому подобається саме превентивна діяльність, а не каральна функція поліції. У нього вже є досвід роботи з людьми. За його плечима робота, як дільничним офіцером поліції, так і начальником превенції в цьому ж районі.

Поліцейський дуже добре знає місцевість, із задоволенням спілкується з мешканцями. Завдяки постійній присутності поліцейського офіцера у громаді зростає рівень правопорядку та довіра населення.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 