На Харківщині було відкрито поліцейську станцію

У Олексіївській громаді Харківщини відкрилася ще одна поліцейська станція.

Відтепер у рамках реалізації проєкту «Поліцейський офіцер громади» у селі Слобідське працюватимуть двоє поліцейських, повідомляє поліція Харківської області.

За підтримки громади службове приміщення було відремонтоване, облаштоване необхідними меблями й інвентарем. Також за кошти місцевого бюджету було закуплено службовий автомобіль Renault Duster.

Наразі у розпорядженні поліцейських офіцерів громади дві автівки, адже проєкт передбачає цілодобове реагування на повідомлення місцевих мешканців.

Поліцейський офіцер громади Сергій Третьяков розповів, що в роботі найбільше йому подобається саме превентивна діяльність, а не каральна функція поліції. У нього вже є досвід роботи з людьми. За його плечима робота, як дільничним офіцером поліції, так і начальником превенції в цьому ж районі.

Поліцейський дуже добре знає місцевість, із задоволенням спілкується з мешканцями. Завдяки постійній присутності поліцейського офіцера у громаді зростає рівень правопорядку та довіра населення.

Агентство Телевидения Новости