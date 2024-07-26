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На Харківщині почали відновляти електропостачання у селах, де світла не було більш ніж 2 роки

На Харківщині почали відновляти електропостачання у селах, де світла не було більш ніж 2 роки

Всього з початку війни харківські енергетики повернули світло майже половині мешканців Харківщини.

У Харкові після вогневого ураження було підключено 229 тис. споживачів, по області відновлено електропостачання довготривало знеструмлених 221,3 тис., повідомляє Харківобленерго.

За словами в.о. генерального директора АТ «Харківобленерго» В’ячеслава Кравцова, наразі в регіоні над відновленням мереж працює 50 оперативних бригад у 16 ОТГ.

Цього тижня почали підключати мешканців села Кам`янка на Ізюмщині, де світла не було більше ніж 2 роки.

«Будуємо повністю нові лінії — з нуля. Високовольтну вже відновили. Цього тижня закінчуємо першу підстанцію. Завдяки цьому вже змогли підключити перших споживачів. Зараз будемо закінчувати високовольтну лінію, яка іде по селу, і паралельно з цим продовжуємо роботи із заживлення сусіднього села Довгеньке», — каже В’ячеслав Кравцов.

Агентство Телевидения Новости

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