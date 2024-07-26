Олімпіада у Парижі: церемонію відкриття охоронятимуть 45 тис. поліціянтів

Цьогоріч Ігри особливі, бо відбуваються під час великої війни у Європі, підступно початої агресивною росією проти України.

Тому й заходи безпеки протягом змагань – безпрецедентні, повідомляє Кореспондент.

Церемонію відкриття охоронятимуть 45 тис. поліціянтів та інших представників служб безпеки, понад 10 тис. військових та близько 20 тис. працівників приватних компаній.

Охороняються при цьому понад 6 км площі вздовж берегів Сени, бо очікується, що на цій території перебуватимуть близько 300 тис. глядачів.

Також вздовж усього маршруту церемонії відкриття на високих точках розташувалися снайпери. Річковий рух припинили, а річкові шлагбауми та спеціальні сітки за потреби можуть бути використані для перекриття гирла.

Окрім того, ще з минулого тижня доступ до центру Парижа й Сени обмежили, а в зону контролю пропускали лише людей, котрі там мешкають – включно з тими, хто забронював там готель.

А навкруги Парижу за годину до початку церемонії запровадять безполітну зону розміром 150 км.

Також вперше в історії Франції для відеоспостереження та сканування натовпу використовуватимуть камери зі штучним інтелектом.

Агентство Телевидения Новости