Поліція проводить рейди біля водоймищ Харківщини
Ювенальні поліцейські продовжують проводити заходи із забезпечення безпечного відпочинку біля водоймищ Харківщини.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
Відпочинок на воді – найпоширеніший вид дозвілля дорослих і дітей в спекотні літні дні. Проте, важливо пам’ятати про безпеку, адже вода може нести й загрозу.
Поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 під час проведення профілактичних заходів на території Люботинської громади розповіли відпочивальникам основні правила безпеки біля водойм.
Щоб ваш відпочинок на воді був безпечним та приємним, дотримуйтесь простих правил, зазначають у поліції.
Купайтеся лише в дозволених місцях, не пірнайте у незнайомих місцях, звертайте увагу на попередження про небезпеку. Також уникайте алкоголю й не залишайте дітей без нагляду біля води. Також не купайтеся наодинці. У разі виникнення небезпеки негайно звертайтеся по допомогу, нагадують поліцейські.