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Поліція проводить рейди біля водоймищ Харківщини

Поліція проводить рейди біля водоймищ Харківщини

Ювенальні поліцейські продовжують проводити заходи із забезпечення безпечного відпочинку біля водоймищ Харківщини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Відпочинок на воді – найпоширеніший вид дозвілля дорослих і дітей в спекотні літні дні. Проте, важливо пам’ятати про безпеку, адже вода може нести й загрозу. 

Поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 під час проведення профілактичних заходів на території Люботинської громади розповіли відпочивальникам основні правила безпеки біля водойм.

Щоб ваш відпочинок на воді був безпечним та приємним, дотримуйтесь простих правил, зазначають у поліції.

Купайтеся лише в дозволених місцях, не пірнайте у незнайомих місцях, звертайте увагу на попередження про небезпеку. Також уникайте алкоголю й не залишайте дітей без нагляду біля води. Також не купайтеся наодинці. У разі виникнення небезпеки негайно звертайтеся по допомогу, нагадують поліцейські.

Агентство Телевидения Новости

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