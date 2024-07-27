Поліція проводить рейди біля водоймищ Харківщини

Ювенальні поліцейські продовжують проводити заходи із забезпечення безпечного відпочинку біля водоймищ Харківщини.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Відпочинок на воді – найпоширеніший вид дозвілля дорослих і дітей в спекотні літні дні. Проте, важливо пам’ятати про безпеку, адже вода може нести й загрозу.

Поліцейські Харківського районного управління поліції № 1 під час проведення профілактичних заходів на території Люботинської громади розповіли відпочивальникам основні правила безпеки біля водойм.

Щоб ваш відпочинок на воді був безпечним та приємним, дотримуйтесь простих правил, зазначають у поліції.

Купайтеся лише в дозволених місцях, не пірнайте у незнайомих місцях, звертайте увагу на попередження про небезпеку. Також уникайте алкоголю й не залишайте дітей без нагляду біля води. Також не купайтеся наодинці. У разі виникнення небезпеки негайно звертайтеся по допомогу, нагадують поліцейські.

Агентство Телевидения Новости