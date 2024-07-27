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Пішла з дому та перестала відповідати на дзвінки: дівчину знайшли в метро у Харкові

Пішла з дому та перестала відповідати на дзвінки: дівчину знайшли в метро у Харкові

Поліцейські розшукали зниклу неповнолітню харків’янку.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

26 липня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 12-річної дівчини. На пошуки зниклої був орієнтований особовий склад Харківського районного управління поліції № 2. 

Ювенальні поліцейські спільно з поліцейськими відділу поліції № 1 перевірили місця ймовірного перебування неповнолітньої, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах.

Додатково було розіслано орієнтування з прикметами зниклої по всім територіальним підрозділам поліції Харкова.

За поданим описом працівниками відділу поліції в метрополітені була виявлена розшукувана дівчина. Малолітню передали батькам.

Поліцейські ювенальної превенції провели з малолітньою та родиною профілактичну роботу.

Агентство Телевидения Новости

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