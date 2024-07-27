Пішла з дому та перестала відповідати на дзвінки: дівчину знайшли в метро у Харкові
Поліцейські розшукали зниклу неповнолітню харків’янку.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
26 липня до поліції надійшло повідомлення про зникнення 12-річної дівчини. На пошуки зниклої був орієнтований особовий склад Харківського районного управління поліції № 2.
Ювенальні поліцейські спільно з поліцейськими відділу поліції № 1 перевірили місця ймовірного перебування неповнолітньої, опитали друзів та знайомих, здійснили моніторинг її акаунтів у соціальних мережах.
Додатково було розіслано орієнтування з прикметами зниклої по всім територіальним підрозділам поліції Харкова.
За поданим описом працівниками відділу поліції в метрополітені була виявлена розшукувана дівчина. Малолітню передали батькам.
Поліцейські ювенальної превенції провели з малолітньою та родиною профілактичну роботу.