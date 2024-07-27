Робот, який може евакуювати одразу двох поранених, запущений у виробництво

Робот призначений для евакуації поранених з поля бою.

Про це повідомляє віцепрем’єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Робот може перевозити 400+ кг живого навантаження, тому здатний транспортувати одразу декількох людей.

Завдяки конструкції здатен рухатися складним рельєфом, працює тихо, тому непомітний для ворога. А також оснащений нічними камерами, щоб ефективно виконувати завдання в умовах низької видимості та вночі.

«Його використовують для різних завдань, на нього можна встановити РЕБ, мобільний пункт спостереження, бойовий модуль або розмінувальну установку», – зазначив Федоров.

«Ratel Н уже пройшов польові випробування та запущений у серійне виробництво — військові використовують його й дають позитивний фідбек», – резюмував Федоров.

Агентство Телевидения Новости