«Укрпошта» випустила марку на честь мовознавиці Ірини Фаріон

«Укрпошта» на 9 день після вбивства мовознавиці Ірини Фаріон випустила памʼятну марку на її честь.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради та однопартієць Фаріон Андріян Гутник, пише «Громадське».

За його словами, випуск марки пов’язали з 9 днем після смерті Ірини Фаріон. Під час урочистого погашення марки була присутня донька померлої Софія Семчишин та її онуки.

Нагадаємо, Ірину Фаріон вбили 19 липня о 19:30 пострілом у голову біля її власного будинку у Львові.

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