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Українська спортсменка вийшла до чвертьфіналу у фехтуванні на Олімпіаді
Відбувся поєдинок 1/8 фіналу Олімпіади-2024 у фехтуванні на шпазі між українкою Оленою Кривицькою та представницею Канади Руієн Сяо.
Про це повідомляє SPORT.UA.
Кривицька в напруженій битві зуміла перемогти 15:14 і вийшла до чвертьфіналу. До 1/4 фіналу від України вийшли Влада Харькова та Олена Кривицька.
Фейбі Бежура вилетіла у 1/16 фіналу.
Олімпіада-2024. Фехтування на шпазі, жінки. 1/8 фіналу
Ріуен Сяо – Олена Кривицька 14:15