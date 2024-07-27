Українська спортсменка вийшла до чвертьфіналу у фехтуванні на Олімпіаді

Відбувся поєдинок 1/8 фіналу Олімпіади-2024 у фехтуванні на шпазі між українкою Оленою Кривицькою та представницею Канади Руієн Сяо.

Про це повідомляє SPORT.UA.

Кривицька в напруженій битві зуміла перемогти 15:14 і вийшла до чвертьфіналу. До 1/4 фіналу від України вийшли Влада Харькова та Олена Кривицька.

Фейбі Бежура вилетіла у 1/16 фіналу.

Олімпіада-2024. Фехтування на шпазі, жінки. 1/8 фіналу

Ріуен Сяо – Олена Кривицька 14:15

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