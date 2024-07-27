Реалізація програми єВідновлення триває на Харківщині

Загалом з початку реалізації програми єВідновлення в області подано 37 146 заяв для отримання грошової допомоги на ремонт пошкодженого житла.

Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Найбільше заяв подано мешканцями Ізюмського, Харківського та Чугуївського районів. З них вже отримали грошову допомогу для ремонту житла, пошкодженого внаслідок збройної агресії рф 21 352 заявники на загальну суму понад 2 мільярди гривень. Ще для 495 жителів області кошти передані на виплату на загальну суму понад 41 мільйон.

Для 865 заявників профільними комісіями погоджено виплату на більш як 186 мільйонів.

З використанням житлових сертифікатів придбано 489 об’єктів нерухомого майна на території Харківської області – 373 квартири та 116 приватних житлових будинки. Загальна вартість придбаного житла складає понад 819 мільйонів гривень.

Загалом вже скористалися житловими сертифікатами 700 отримувачів компенсації з Харківської області, більшість придбали житло у Харкові, Ізюмській та Чугуївській територіальних громадах, решта – на території Київської, Львівської, Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської та інших областей.

Агентство Телевидения Новости