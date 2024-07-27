Завтра діятиме всього одна черга відключень – Укренерго

Завтра, 28 липня, з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень.

Про це повідомляє Укренерго.

В інші години – без обмежень.

Ситуація в енергосистемі буде поліпшуватися, але давати точні прогнози неможливо через загрозу нових і нових обстрілів сказав в ефірі «Єдині новини» міністр енергетики Герман Галущенко.

«Повірте, жодна країна світу навіть приблизно до цього не підходила. Навіть на третину того, що пройшли ми. Тому дуже важливо довіряти нашим енергетикам», — наголосив він.

Агентство Телевидения Новости