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Завтра діятиме всього одна черга відключень – Укренерго

Завтра діятиме всього одна черга відключень – Укренерго

Завтра, 28 липня, з 18:00 до 22:00 діятиме одна черга відключень.

Про це повідомляє Укренерго.

В інші години – без обмежень.

Ситуація в енергосистемі буде поліпшуватися, але давати точні прогнози неможливо через загрозу нових і нових обстрілів сказав в ефірі «Єдині новини» міністр енергетики Герман Галущенко.

«Повірте, жодна країна світу навіть приблизно до цього не підходила. Навіть на третину того, що пройшли ми. Тому дуже важливо  довіряти нашим енергетикам», — наголосив він.

Агентство Телевидения Новости

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