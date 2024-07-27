Загинула жінка, чоловік в лікарні: прокуратура показала наслідки обстрілів Харківщини

Сьогодні, 27 липня, близько 17:10 збройні сили рф обстріляли село Москалівка Чугуївського району. Окупанти поцілили по населеному пункту ракетою.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Внаслідок прямого влучання у житловий будинок загинула 74-річна жінка. Пошкоджено господарчі споруди, автомобіль.

Близько 17:25 окупанти вдарили по Купʼянському району. Внаслідок обстрілу з РСЗВ села Кругляківка поранень зазнав 55-річний чоловік. У важкому стані постраждалого шпиталізували.

Також через ворожі обстріли Вовчанська і села Вовчанські Хутори зазнали пошкоджень житлові будинки. Без постраждалих.

За процесуального керівництва Чугуївської та Купʼянської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости