Під час тренувального польоту загинув курсант Харківського університету Повітряних сил

27 липня під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил.

Про це повідомили в пресслужбі вишу.

Причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.

«Керівництво університету всебічно сприяє слідству», – йдеться в повідомленні.

Де саме сталася авіакатастрофа – не уточнюється.

Агентство Телевидения Новости