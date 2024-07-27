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27.07.2024 23:43
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Під час тренувального польоту загинув курсант Харківського університету Повітряних сил

Під час тренувального польоту загинув курсант Харківського університету Повітряних сил

27 липня під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил.

Про це повідомили в пресслужбі вишу.

Причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.

«Керівництво університету всебічно сприяє слідству», – йдеться в повідомленні.

Де саме сталася авіакатастрофа – не уточнюється.

Агентство Телевидения Новости

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