27.07.2024 23:43
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Під час тренувального польоту загинув курсант Харківського університету Повітряних сил
27 липня під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил.
Про це повідомили в пресслужбі вишу.
Причини катастрофи встановлюються. На місці авіаційної події працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних Сил Збройних Сил України.
«Керівництво університету всебічно сприяє слідству», – йдеться в повідомленні.
Де саме сталася авіакатастрофа – не уточнюється.