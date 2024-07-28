Правоохоронці показали наслідки обстрілів підприємств на Харківщині

27 липня близько 22:30 збройні сили рф завдали ракетного удару по селу Малинівка Чугуївського району. Пошкоджено виробниче приміщення цивільного підприємства.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Крім того, 28 липня близько 5:40 окупанти обстріляли село Богуславка Борівської СТГ, внаслідок чого руйнувань зазнали приміщення сільськогосподарського підприємства. Попередньо, ворог завдав удару по селу ФАБ-500 з модулем УМПК.

Без постраждалих.

За процесуального керівництва Чугуївської та Ізюмської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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