Росіяни завдали ударів по Харкову та населених пунктах області: дані поліції

28 липня близько 10:20 військові росії завдали двох ударів керованими авіабомбами по селу Симинівка Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу сталося загоряння житлового будинку.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Близько 11:00 відбувся ворожий обстріл села Стецьківка Великобурлуцької громади.

Також військові рф вдарили двома ракетами по Харкову. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється.

На місця подій оперативно виїхали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости