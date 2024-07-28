Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 14:51
Просмотров: 36

На Харківщині під колеса потягу потрапив 20-річний чоловік

На Харківщині під колеса потягу потрапив 20-річний чоловік

26 липня близько 00:40 між залізничними станціями Артемівка та Комарівка на Харківщині машиніст електровоза здійснив наїзд на 20-річного жителя міста Південне Харківського району, який сидів на колії.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, машиніст застосовував звукові та світлові сигнали, на які чоловік не реагував. Попри екстрене гальмування уникнути трагедії не вдалось.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 