На Харківщині під колеса потягу потрапив 20-річний чоловік

26 липня близько 00:40 між залізничними станціями Артемівка та Комарівка на Харківщині машиніст електровоза здійснив наїзд на 20-річного жителя міста Південне Харківського району, який сидів на колії.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

За даними поліції, машиніст застосовував звукові та світлові сигнали, на які чоловік не реагував. Попри екстрене гальмування уникнути трагедії не вдалось.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.

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