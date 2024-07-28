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На Харківщині під колеса потягу потрапив 20-річний чоловік
26 липня близько 00:40 між залізничними станціями Артемівка та Комарівка на Харківщині машиніст електровоза здійснив наїзд на 20-річного жителя міста Південне Харківського району, який сидів на колії.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
За даними поліції, машиніст застосовував звукові та світлові сигнали, на які чоловік не реагував. Попри екстрене гальмування уникнути трагедії не вдалось.
Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України.