У Харкові на два місяці заборонять рух вулицею в центрі міста

У Харкові з 29 липня по 30 вересня буде заборонений рух транспорту на вулиці Квітки-Основ’яненка, а саме на ділянці від будинку №4/6 по вулиці Квітки-Основ’яненка до будинку №3 по провулку Ярмарковому.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення робіт з реконструкції теплових мереж.

Об’їхати закриту ділянку можна вул. Університетською, пров. Соборним, пров. Ярмарковим, пл. Конституції та іншими прилеглими вулицями.

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