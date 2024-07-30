На Харківщині виявили випадок сказу: собака покусала свою хазяйку

Випадок сказу зафіксовано в селі Просяне Нововодолазької громади.

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

Мешканку села Просяне 19.07.2024 року покусала її собака. Власниця ізолювала тварину, а 23.07.2024 року повідомила, що собака захворіла.

Співробітники Нововодолазької дільниці ветеринарної медицини, які здійснювали ветеринарний нагляд, виявили у тварини клінічні ознаки сказу.

Собаку було піддано евтаназії та проведено відбір патологічного матеріалу для відправки до Харківської державної регіональної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів з метою дослідження на сказ.

Згідно зі звітом Харківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, в загиблої собаки підтверджено захворювання на сказ.

У зв’язку з цим з 26.07.2024 введено карантинні обмеження на території села Просяне з прилеглими лісовими й польовими масивами та затверджено План заходів з метою ліквідації осередку сказу.

Агентство Телевидения Новости