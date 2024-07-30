Німеччина відправила Україні новий пакет військової допомоги

Німеччина 29 липня оголосила про черговий пакет військової допомоги Україні, опублікувавши відповідний список обладнання, яке буде передано для потреб Сил оборони.

Як повідомила пресслужба Бундесверу, Берлін додатково передасть танки Leopard 1A5, боєприпаси до самохідних зенітних установок Gepard, РЛС та інше обладнання, пише Фокус.

«Загалом Німеччина вже надала Україні військову допомогу на загальну суму близько 28 мільярдів євро або виділила її на найближчі роки», — ідеться у пресрелізі.

При цьому тільки в рамках оборонної ініціативи уряду Німеччини на 2024 рік виділено близько 7,1 мільярда євро.

У рамках нового пакета військової допомоги Україна отримає:

додатково 8 танків Leopard 1A5, збільшивши загальну кількість до 58 танків;21 тисяча боєприпасів для зенітних установок Gepard;дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 2 із запчастинами;10 надводних дронів і 10 радарів наземного спостереження;близько 25 тисяч бойових шоломів;один польовий госпіталь, аналогічний раніше переданому Німеччиною.

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