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Фінансування на оптимізацію системи повітряних тривог у Харкові отримано, – Терехов
У Харкові впроваджуватимуть диференційовану систему оповіщення про загрози з боку рф. Місто вже отримало фінансування на реалізацію цього проєкту.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
За словами мера Харкова Ігоря Терехова, також є домовленості з Генштабом щодо підключення цієї системи.
«Сподіваюся, що вже восени місто матиме власну систему оповіщення про повітряні тривоги», – зазначив мер.