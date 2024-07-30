Фінансування на оптимізацію системи повітряних тривог у Харкові отримано, – Терехов

У Харкові впроваджуватимуть диференційовану систему оповіщення про загрози з боку рф. Місто вже отримало фінансування на реалізацію цього проєкту.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За словами мера Харкова Ігоря Терехова, також є домовленості з Генштабом щодо підключення цієї системи.

«Сподіваюся, що вже восени місто матиме власну систему оповіщення про повітряні тривоги», – зазначив мер.

Агентство Телевидения Новости