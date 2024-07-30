У Харкові кілька днів не курсуватимуть трамваї біля Кінного ринку та на Салтівці
Рух трамваїв на вулиці Молочній та площі Захисників України, на ділянці від вулиці Георгія Тарасенка до проспекта Героїв Харкова, буде припинений з 9:30 до 16:00 з 31 липня по 3 серпня.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
Крім того, з 1 по 3 серпня, з 9:30 до 16:00, буде припинений рух трамваїв у пров. Салтівському та на Салтівському шосе, на ділянці від вул. Академіка Павлова до розворотного кола «602-й мікрорайон».
Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з ремонтом трамвайної колії і відновленням контактної мережі.
У зв’язку з цим 31 липня трамваї курсуватимуть так:
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – пров. Салтівський – Салтівське шосе – розворотне коло «602-й мікрорайон»;у зворотному напрямку: розворотне коло «602-й мікрорайон» – Салтівське шосе – пров. Салтівський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;у зворотному напрямку: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
У цей час з 1 по 3 серпня трамваї курсуватимуть так:
№6: розворотне коло «Вокзал «Харків-Пасажирський» – вул. Євгена Котляра – вул. Полтавський Шлях – пл. Сергіївська – пл. Павлівська – пл. Конституції – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – в’їзд Семиградський – вул. Віринська – вул. Мойсеївська – вул. Шевченка – розворотне коло «Журавлівський гідропарк»;у зворотному напрямку: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – в’їзд Семиградський – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Польова – вул. Добровольців – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська»;№27: розворотне коло «Новожанове» – вул. Москалівська – вул. Гольдбергівська – вул. Молочна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Морозова – пр. Героїв Харкова – вул. Академіка Павлова – вул. Героїв Праці – пр. Тракторобудівників – розворотне коло «Салтівське»;у зворотному напрямку: розворотне коло «Салтівське» – пр. Тракторобудівників – вул. Героїв Праці – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – вул. Москалівська – розворотне коло «Новожанове».
На період припинення руху трамваїв курсуватиме тимчасовий автобус №8 «Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса)»: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – Салтівське шосе – вул. Академіка Павлова – пр. Героїв Харкова – вул. Олега Громадського – ст. м. «Захисників України» (розворотне коло тролейбуса).