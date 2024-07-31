Контракт із ЗСУ підписали понад 13% усіх ув’язнених

Після введення закону, який дозволяє певним групам ув’язнених підписувати контракт із ЗСУ, такою можливістю вже скористалися щонайменше 3611 засуджених.

Відповідні дані наводить NGL.media у матеріалі, опублікованому напередодні, 30 липня, повідомляє Кореспондент.

Аналіз судового реєстру вказує на те, що за три місяці після набуття чинності закону, 3611 ув’язнених вирішили звільнитися в обмін на військову службу. Це становить більш як 13% від загальної кількості ув’язнених у колоніях України (на 15 травня в українських колоніях і тюрмах перебували 27471 засуджений).

Міністр юстиції Денис Малюська раніше заявляв, що уряд планує мобілізувати не менше 4 тисяч засуджених.

Водночас найбільший потік бажаючих служити у ЗСУ спостерігався в останні два тижні травня, коли закон тільки набрав чинності.

Стосовно характеру злочинів, то більшість з них були засуджені за крадіжки, грабежі, розбої та тяжкі тілесні ушкодження, включаючи ті, що призвели до смерті потерпілих.

Майже всі вони служитимуть на стрілецьких посадах. Лише кілька з них виконуватимуть обов’язки санітарів, кухарів або водіїв.

Агентство Телевидения Новости