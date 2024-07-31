У МОЗ назвали фейком інформацію про смертельну загрозу з боку отруйних павуків

В Україні жодного масового звернення по меддопомогу через павуків не було. Єдиний випадок – укус павука каракурта в Одеській області. Постраждалий наразі отримує необхідну допомогу в лікарні і його стан стабільний.

Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров’я України.

«На болотах, схоже, чергове загострення. Щойно спростували міф про епідемію гарячки Денге в Україні, як підвезли новий – нашестя отруйних павуків. Мовляв, у нас тут справжній апокаліпсис: вже є кілька смертей, і маса людей потрапила до лікарень», – йдеться в дописі на офіційній сторінці МОЗ в Фейсбуці.

За даними МОЗ, в Україні не зареєстровано масових звернень постраждалих від укусів павуків. Єдиний чоловік, якому не пощастило зустрітися з каракуртом в Одеській області, перебуває в стабільному стані.

Також в МОЗ зазначили, що цьогорічна спека дійсно активізувала павуків, але не більш.

«Летальних випадків не було. Тож, якщо вам раптом «пощастить» зустрітися з отруйним павуком, не панікуйте – просто зверніться до медиків. Випадки, коли укуси найотруйнішого павука в Україні призводять до смерті, практично не трапляються», – зауважили в міністерстві.

Агентство Телевидения Новости