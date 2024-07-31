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У Харкові на ХТЗ постачатимуть воду за графіком
В кількох макрорайонах Харкова водопостачання здійснюватиметься за графіком: з 6:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 з 31 липня до 4 серпня.
Про це повідомили в КП «Харківводоканал».
Причина – проведенням профілактичних робіт на каналізаційних мережах.
Постачатимуть воду за вказаним графіком будуть жителям мікрорайонів Горизонт 1 та 2, мікрорайону Сонячний, вул. Грицевця, вул. Зубарєва, вул. Роганської, вул. Тархова, селища Докучаєва.
Також на підприємстві нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.