У Харкові на ХТЗ постачатимуть воду за графіком

В кількох макрорайонах Харкова водопостачання здійснюватиметься за графіком: з 6:00 до 10:00 та з 17:00 до 23:00 з 31 липня до 4 серпня.

Про це повідомили в КП «Харківводоканал».

Причина – проведенням профілактичних робіт на каналізаційних мережах.

Постачатимуть воду за вказаним графіком будуть жителям мікрорайонів Горизонт 1 та 2, мікрорайону Сонячний, вул. Грицевця, вул. Зубарєва, вул. Роганської, вул. Тархова, селища Докучаєва.

Також на підприємстві нагадують харків’янам про актуальну потребу завжди мати достатній запас води для першочергових потреб.

Агентство Телевидения Новости