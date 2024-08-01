З 1 серпня в Україні видаватимуть водійські права нового зразка

Сервісні центри МВС з 1 серпня 2024 року видаватимуть бланки посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу нового зразка.

Вони матимуть додаткові елементи захисту, повідомляє РБК-Україна.

«На захисному покритті бланків до голографічного зображення емблеми МВС додається спеціальне маркування. Воно складається з трьох літер і шести цифр. Такий посилений захист суттєво знизить ризики підробки документів», – сказав начальник Головного сервісного центру МВС Микола Рудик.

Представник МВС повідомив про ще один елемент захисту на бланках свідоцтва про реєстрацію автомобіля, які вже видаються. Це QR-код, що розміщений у правому нижньому куті, який містить посилання на онлайн-сервіс Головного сервісного центру МВС, де можна перевірити свої документи. «Після сканування QR-коду на екрані з’явиться вся інформація, внесена до електронного реєстру – серія, номер документа та дані про транспортний засіб», – розповів він.

Як зазначили в пресслужбі МВС, всі документи, видані раніше в сервісних центрах МВС, залишаються дійсними й громадяни можуть продовжувати ними користуватися.

Однак, за бажанням, можуть звернутись сервісного центру МВС та обміняти на новий зразок посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію автомобілів.

Агентство Телевидения Новости