Рокери зі США «Aerosmith» оголосили про завершення гастрольної діяльності

Музиканти «Aerosmith» припиняють свою гастрольну діяльність через втрату голосу вокаліста Стівена Тайлера.

Про це повідомили музиканти гурту на своїй сторінці в соцмережі Х.

«Ми завжди хотіли підірвати ваш мозок під час виступів. Як ви знаєте, голос Стівена – це унікальний інструмент. Він провів місяці, невтомно працюючи над тим, щоб повернути свій голос до того, яким він був до травми. Ми бачили, як він боровся, незважаючи на те, що поруч з ним була найкраща команда лікарів. На жаль, очевидно, що повне відновлення після травми голосу неможливе. Ми прийняли болісне і важке, але необхідне рішення – як група братів – піти з гастрольної сцени», – написали учасники гурту.

«Ми безмежно вдячні всім, хто вболівав за те, щоб востаннє вийти з нами на сцену. Вдячні нашій експертній команді, нашій неймовірній команді й тисячам талановитих людей, які зробили наші історичні тури можливими. І останнє спасибі вам – найкращим фанатам на планеті Земля. Вмикайте нашу музику голосно, зараз і завжди. Мрійте. Ви зробили наші мрії реальністю», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости