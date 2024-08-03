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Рокери зі США «Aerosmith» оголосили про завершення гастрольної діяльності

Рокери зі США «Aerosmith» оголосили про завершення гастрольної діяльності

Музиканти «Aerosmith» припиняють свою гастрольну діяльність через втрату голосу вокаліста Стівена Тайлера.

Про це повідомили музиканти гурту на своїй сторінці в соцмережі Х.

«Ми завжди хотіли підірвати ваш мозок під час виступів. Як ви знаєте, голос Стівена – це унікальний інструмент. Він провів місяці, невтомно працюючи над тим, щоб повернути свій голос до того, яким він був до травми. Ми бачили, як він боровся, незважаючи на те, що поруч з ним була найкраща команда лікарів. На жаль, очевидно, що повне відновлення після травми голосу неможливе. Ми прийняли болісне і важке, але необхідне рішення – як група братів – піти з гастрольної сцени», – написали учасники гурту.

«Ми безмежно вдячні всім, хто вболівав за те, щоб востаннє вийти з нами на сцену. Вдячні нашій експертній команді, нашій неймовірній команді й тисячам талановитих людей, які зробили наші історичні тури можливими. І останнє спасибі вам – найкращим фанатам на планеті Земля. Вмикайте нашу музику голосно, зараз і завжди. Мрійте. Ви зробили наші мрії реальністю», – йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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