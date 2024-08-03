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Українки перемогли італійок та вийшли до півфіналу Парижа-2024 в командній шаблі
Жіноча збірна України з фехтування на шаблі перемогла команду Італії у чвертьфіналі Олімпійських ігор-2024.
Зустріч завершилася з рахунком 45:37, повідомляє «Чемпіон».
Українки лідирували протягом більшої частини поєдинку, але за 10 очок до кінця італійки перехопили ініціативу та навіть вийшли вперед. Втім, Аліні Комащук вдалося повернути перевагу, а Ольга Харлан у фінальній сутичці довела справу до перемоги.
У півфіналі українки зустрінуться з переможницями пари Японія — Угорщина.