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Перше золото здобула Україна на Олімпіаді-2024
У фіналі Олімпійських ігор-2024 у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд українська збірна виборола золоту медаль.
Про це повідомляє SPORT.UA.
3 серпня на Олімпійських іграх 2024 в Парижі відбувся командний турнір у фехтуванні – у шаблі серед жінок.
У фіналі збірна України провела поєдинок проти команди Південної Кореї.
Команди йшли врівень весь поєдинок. Харлан вийшла на вирішальну дуель за рахунку 37:40. Ольга зуміла зрівняти рахунок (40:40) та принести перемогу Україні.
За збірну України виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова.