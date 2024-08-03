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Перше золото здобула Україна на Олімпіаді-2024

Перше золото здобула Україна на Олімпіаді-2024

У фіналі Олімпійських ігор-2024 у фехтуванні на шаблях серед жіночих команд українська збірна виборола золоту медаль.

Про це повідомляє SPORT.UA.

3 серпня на Олімпійських іграх 2024 в Парижі відбувся командний турнір у фехтуванні – у шаблі серед жінок.

У фіналі збірна України провела поєдинок проти команди Південної Кореї.

Команди йшли врівень весь поєдинок. Харлан вийшла на вирішальну дуель за рахунку 37:40. Ольга зуміла зрівняти рахунок (40:40) та принести перемогу Україні.

За збірну України виступали Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька, Юлія Бакастова.

Агентство Телевидения Новости

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