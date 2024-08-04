Через нічні обстріли залізниці змінено маршрути поїздів Харківського напрямку

Вночі внаслідок обстрілу на Полтавщині пошкоджено залізничну інфраструктуру. Низці поїздів Харківського напрямку було змінено маршрути, щоб продовжити рух, але через це вони слідують із суттєвими затримками.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Було пошкоджено колії, контактну мережу, опори тощо. Відновлювальні роботи вже проведено, частину поїздів пропущено із резервними тепловозами, а наразі вже практично повністю поновлено і енергопостачання.

Обійшлось без жертв та поранених.

Також залізничники збирають інформацію про пересадки пасажирів, щоб організувати подальші подорожі.

«Інформація про поїзди, які курсують із затримками можна дізнатися на порталі uz-vezemo.uz.gov.ua. А якщо ви зараз на борту одного з цих поїздів і маєте подальшу пересадку, зверніться, будь ласка, до провідника або стюарда – наші диспетчери зараз організують всі потрібні стиковки», – повідомили в компанії.

Агентство Телевидения Новости