Наслідки нічного обстрілу залізниці: які харківські поїзди йдуть із затримками

Поїзди Укрзалізниці продовжують долати наслідки нічного обстрілу інфраструктури на Полтавщині, наразі є низка затримок.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Поїзди, що рухаються із затримками:⠀

21/22 Харків – Львів +10:34103/104 Краматорськ – Львів +10:341/2 Харків – Івано-Франківськ +10:06201/202 Харків – Ворохта +10:0663/64 Харків – Львів +4:57111/112 Ізюм – Львів +4:57112/111 Львів – Ізюм +2:25

Це, своєю чергою означає, що буде вплив і на відправку двох зворотних рейсів сьогодні ввечері:

64/63 Львів – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу;112/111 Львів – Ізюм вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 2 години пізніше свого розкладу.2/1 Івано-Франківськ – Харків вирушить з кінцевої станції орієнтовно на 3 години пізніше свого розкладу;202/201 Ворохта – Харків вирушить з кінцевої за графіком, але отримає неграфікову стоянку по ст. Івано-Франківськ тривалістю близько 3 годин.

В Укрзалізниці зазначили, що ушкоджені ділянки інфраструктури на Полтавщині залізничники вже відновили.

Агентство Телевидения Новости