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Дрібний дощ та північний вітер: погода у Харкові 5 серпня

Дрібний дощ та північний вітер: погода у Харкові 5 серпня

У понеділок, 5 серпня, у Харкові очікується хмарна погода, а у другій половині дня синоптики попереджають про ймовірність дрібного дощу. Максимальна температура вдень +24 °C.

Ймовірність опадів вдень становитиме 42%, повідомляє sinoptik.ua.

«Хмари, які з’являться у Харкові вдень, протримаються недовго – ввечері очікується ясна погода. До полудня опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ, який до вечора повинен закінчитися», – йдеться в повідомленні.

Повітря прогріється з +15 °C вранці до +24 °C вдень, вночі до +18 °C. Вітер північний, 3-4 м/с.

Фото Харкова: Олексій Гуслєв

Агентство Телевидения Новости

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