Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:20
Просмотров: 91

Повітряні сили збили над Україною 24 «шахеди»: частину БпЛА знищено на Харківщині

Повітряні сили збили над Україною 24 «шахеди»: частину БпЛА знищено на Харківщині

У ніч на 5 серпня окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed з території рф із районів Приморсько-Ахтарська та Курська. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та знищено 24 ударні дрони.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

В результаті протиповітряного бою ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 