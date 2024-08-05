Повітряні сили збили над Україною 24 «шахеди»: частину БпЛА знищено на Харківщині

У ніч на 5 серпня окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed з території рф із районів Приморсько-Ахтарська та Курська. Радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено та знищено 24 ударні дрони.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

В результаті протиповітряного бою ворожі БпЛА збито мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил у Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Харківській, Сумській, Полтавській та Дніпропетровській областях.

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