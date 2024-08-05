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Наслідки обстрілів залізниці: кілька поїздів Харківського напрямку рухаються із запізненням

Наслідки обстрілів залізниці: кілька поїздів Харківського напрямку рухаються із запізненням

Понад добу декілька поїздів наздоганяють графік через зміни маршрутів в результаті обстрілу інфраструктури на Полтавщині 4 серпня.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

Наявні відхилення від графіка:

№104/103 Львів – Краматорськ (+5:10)№22/21 Львів – Харків (+5:10)№2/1 Івано-Франківськ – Харків (+2:35)№202/201 Ворохта – Харків (+2:35)

Рейси 64/63 Львів – Харків та 112/111 Львів – Ізюм вночі повністю повернулись до розкладу.

«Двогрупний поїзд привіз до Києва 218 пасажирів у комендантську годину, тож для них було організовано розвезення автобусами по місту, за потреби – можливість ночівлі або пересадки на інші рейси», – повідомили в Укрзалізниці.

Агентство Телевидения Новости

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