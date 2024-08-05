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На Харківщині під час масованого обстрілу загинув боєць ЦСП «Омега»

На Харківщині під час масованого обстрілу загинув боєць ЦСП «Омега»

У Харківській області внаслідок масованого обстрілу загинув офіцер 2-го окремого загону ЦСП «Омега» Кирило Головко, житель селища Коротич Харківського району.

Про це повідомили в Центрі спеціального призначення «Омега» НГУ.

«З 2014 року навчання у Харківському кадетському корпусі, а з липня 2016 року – він курсант «Командно-штабного» факультету Національної академії НГУ», – розповіли в Нацгвардії.

У серпні 2022 року був переведений з НГУ до 2-го окремого загону спеціального призначення «Омега», брав участь в обороні і звільненні Харківщини.

4 липня 2024 року Кирило Головко перебував на бойовому чергуванні в районі північно-східній околиці населеного пункту Одноробівка Харківської області. Під час масованого обстрілу противника зі ствольної артилерії поряд з їхньою групою розірвався снаряд.

«Офіцер першим кинувся до пораненого побратима, щоб відтягнути в укриття та надати необхідну допомогу. Та їх наздогнав ворожий FPV-дрон. Через вибух всі уламки на себе прийняв саме Кирило Головко: прикривши собою, він врятував життя побратиму. Від отриманих поранень капітан Головко загинув на місці», – повідомили в підрозділі.

Поховали Героя у Пісочинській громаді на Харківщині. Сьогодні захисник мав би святкувати своє 25-річчя.

Агентство Телевидения Новости

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