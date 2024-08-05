Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:20
Просмотров: 61

Магучіх виграла золото Олімпіади зі стрибків у висоту

Магучіх виграла золото Олімпіади зі стрибків у висоту

Ярослава Магучіх принесла Україні другу золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі.

Україна виборола дві медалі у жіночих стрибках у висоту на Олімпійських іграх-2024 в Парижі, повідомляє ТСН.

Ярослава Магучіх здобула «золото», а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою.

Першою виступи в секторі завершила Геращенко, розділивши «бронзу» з австралійкою Елеонор Паттерсон – вони вдвох взяли висоту 1,95 метра, але з трьох спроб не підкорили планку 1,98 метра.

Далі Магучіх продовжила боротьбу за «золото» з іншою австралійкою Ніколою Оліслагерс та стала олімпійською чемпіонкою. Ярослава з першої спроби взяла висоту 2,00 метра й обійшла Оліслагерс за кількістю спроб.

Обидві спортсменки не подолали висоту 2,02 метра, згодом Ярослава перенесла планку на 2,04 метра, але не змогла її взяти.

Для 22-річної Магучіх це друга в кар’єрі Олімпіада. На Іграх-2020 у Токіо вона здобула «бронзу», показавши у фіналі результат у 2,00 метра.

29-річна Геращенко втретє змагалася в олімпійському фіналі та здобула свою першу нагороду. До цього вона ставала 10-ю у Ріо-2016 та четвертою у Токіо-2020.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 